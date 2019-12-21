2019/12/21 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انطلقت اليوم السبت اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية.وكان من المقرر عقد المؤتمر الرابع للحزب عام 2013 لكنه تأجل مراراً بسبب الانقسامات وخصوصاً بعد وفاة زعيمه جلال طالباني.وشارك المئات من أعضاء الحزب في المؤتمر الرابع.ويستمر مؤتمر الحزب ثلاثة أيام يخصص أولها لتقرير اللجان بينما يتم انتخاب قيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).