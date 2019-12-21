2019/12/21 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيداً في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده بشجاعة.ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون نقل إلى المستشفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ”الهجوم الوحشي”، الأسبوع الماضي، في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثعبان هائل يجر طفلاً من ساقه شمال كوينزلاند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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