توزيع رواتب موظفي أربع وزارات في كوردستان

2019/12/21 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يتسلم موظفو اربع وزارات في حكومة اقليم كوردستان، يوم غد الاحد، رواتبهم، حسب جدول وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم.

ووفقا لجدول الوزارة، فسيتم يوم غد الاحد توزيع رواتب وزارات التجارة والصناعة والاعمار والاسكان والثقافة والشباب.

في حين سيتم بعد غد الاثنين توزيع رواتب الرئاسات الثلاث والمتقاعدين من البيشمركة على ان يتم يوم الثلاثاء المقبل توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين.

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