انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني

2019/12/21 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت اليوم السبت اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الرابع للحزب عام 2013 لكنه تأجل مراراً بسبب الانقسامات وخصوصاً بعد وفاة زعيمه جلال طالباني.

وشارك المئات من أعضاء الحزب في المؤتمر الرابع.

ويستمر مؤتمر الحزب ثلاثة أيام يخصص أولها لتقرير اللجان بينما يتم انتخاب قيادة جديدة في اليومين الآخرين.

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