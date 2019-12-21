بالفيديو..خطاب المرجعية يحسم الجدل في العراق

2019/12/21 | 12:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر كاتب سياسي عراقي ان المعطيات الحالية تشير الى ان المشهد في العراق اصبح اكثر تعقيدا منذ اندلاع التظاهرات وحتى اليوم،...

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