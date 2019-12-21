نائب عن القوى : مستعدون للتنازل عن استحقاقنا في الكابينة الوزارة الجديدة

2019/12/21 | 13:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف القوى العراقية فلاح الزيدان، السبت استعداد التحالف للتنازل عن استحقاقه في الكابينة الوزارية الجديدة.وقال الزيدان، في تصريح صحفي، إن “تحالف القوى عقد اجتماعاً قرر فيه […]

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