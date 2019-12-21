اللواء الثامن بالحشد الشعبي يحبط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل

2019/12/21 | 13:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من اللواء الثامن بالحشد الشعبي، السبت، عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء الثامن بالحشد الشعبي تلقى معلومات استخباراتية عن وجود تجمعات لداعش في قاطع مسؤوليته بالحضر جنوب الموصل، تنوي تنفيذ عمليات انغماسية.وأضاف، ان قوة من اللواء تحركت نحو عناصر داعش واشتبكت معهم، ما

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