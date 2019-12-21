السيدة العراقية التي احتجزت في بيروت تدحض مزاعم سفارة العراق بشأن مساعدتها وتتحدث عن موقف مؤسف!

2019/12/21 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السيدة العراقية التي احتجزت في مطار بيروت، وقوف السفارة العراقية لدى بيروت معها ومساعدتها، حتى تحدثت عن نكث السفارة بوعدها بعدم دفع أجور الفندق التي نزلت به.الخارجية العراقية! كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل الإفراج عن سيدة عراقية محتجزة في مطار بيروت.ونقلت وكالة الأنباء العراقية تصريحاً عن المتحدث باسم […]

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