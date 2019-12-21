الإعلام التركي: توقيف 5 داعشيات تركيات بعد هروبهن من مخيم الهول بسوريا

2019/12/21 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام تركية، عن قيام عدد من النساء المحتجزات في مخيم الهول بسوريا، بالهروب من المخيم وتسليم أنفسهن للأمن التركي.

وذكر الاعلام الرسمي التركي، ان خمس نساء يحملن الجنسية التركية، ومن المحتجزات بمخيم الهول، الذي يضم الالاف من محتجزي تنظيم داعش الإرهابي، إضافة الى نسائهم واطفالهم، تمكن من الفرار من المخيم وعبور أحد المعابر الحدودية والوصول الى بلدة ريحانلي، التابعة لمحافظة هاطاي التركية، وتسليم أنفسهن للقوات الأمنية، التي قامت بدورها بتوقيفهن وإحالتهن للمدعي العام في إسطنبول، بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي.

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