صور لن تتوقع انها في العراق.. بادية السماوة تتحول الى اراض خضراء

2019/12/21 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر بادية السماوة في محافظة المثنى وهي تكتسي بالمساحات الخضراء.ويأتي ذلك على خلفية الامطار التي شهدتها البادية منذ مطلع الشتاء الجاري.

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