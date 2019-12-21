الصدر وى علاوي اتفقا على ترشيح السهيل لكن خطبة المرجعية جعلتهم يتراجعون عن الترشيح

2019/12/21 | 13:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تحالف القوى حيدر الملا عن موافقة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء و اوضح الملا: ان […]

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