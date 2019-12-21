عراب ليفربول ضمن جوائز جلوب سوكر

2019/12/21 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بدأ العد التنازلي لحفل جوائز دبي جلوب سوكر السنوي، الذي سيقام في منتجع مدينة جميرا بدبي 29 كانون أول الجاري، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ومن المقرر أن يتم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم جلوب سوكر، التي تضم مجموعة من الخبراء اللامعين، على رأسهم فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال.

وينافس مايكل إدواردز المدير الرياضي لليفربول، على الفوز بجائزة أفضل مدير رياضي، في ظل تنافسه مع كل من أندريا بيرتا وإيريك أبيدال وإيجلي تاري ومارك أوفر مارس.

وتغنى يورجن كلوب مدرب ليفربول، بمايكل إدواردز، بعدما نجح في إبرام صفقة التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني.

وواصل إدواردز، كتابة اسمه بحروف ذهبية ضمن العناصر التي فجرت ثورة ليفربول بحصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتحليق منفردًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان التعاقد مع مينامينو آخر سطر في نجاحات إدواردز، التي بدأت منذ تعاقد ليفربول معه في عام 2011.

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