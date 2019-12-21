بالوثيقة.. معلمو بابل يؤكدون وقوفهم مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة

2019/12/21 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جددت نقابة المعلمين فرع بابل، اليوم السبت، تأكيدها على المتظاهرين وتأييد الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد، معلنة تضامنهم الكامل مع ما جاء في كلمة المرجعية الدينية العليا التي أعلنت عنها في خطبة الجمعة، وتحديد عدم تعطيل الدوام الرسمي.

وقالت النقابة في وثيقة اطلعت عليها "الغد برس"، انها تدين "عمليات الاعتقال والخطف والقتل ضد المتظاهرين السلميين".

وأكدت على أن "لا ضرورة لإغلاق الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية".

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