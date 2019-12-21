نصيف: وزير الكهرباء لم ينتج ميكاواط واحد منذ تسنمه الوزارة

2019/12/21 | 13:35 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةاكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم السبت، أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب لم ينتج ميكاواط واحد منذ تسنمه المنصب في الوزراة.وقالت في بيان...

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