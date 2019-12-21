الاسدي يدعو الى ضرورة إكمال التصويت على قانون الانتخابات

2019/12/21 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قدم رئيس كتلة السَند الوطني، النائب أحمد الأسدي، مقترحاً حول المادة (15و 16) من قانون الانتخابات والتي تتعلق بنظام توزيع المقاعد في المحافظات

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