القبض على 8 ارهابيين بايسر الموصل

2019/12/21 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على 8 عناصر من عصابات داعش الارهابية في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت

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