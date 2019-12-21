خلف: ضبط سلمية التظاهرات يدعم عمل القوات الأمنية في إجهاض الجرائم

2019/12/21 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أن ضبط سلمية التظاهرات يسهل عمل القوات الأمنية في اجهاض الجريمة.

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