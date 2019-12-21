يوفنتوس يرتدي قمصانا باللغة العربية

2019/12/21 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس، اليوم السبت، أن” لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا “خاصة”، عليها أسماء اللاعبين بالخط العربي، في سابقة “تاريخية” بعالم كرة القدم”.وقال المدير المالي ليوفنتوس، جورجيو ريتشي، إن “بهذه الخطوة أردنا أن نكرم الفن التقليدي، وبها يثبت يوفنتوس مرة أخرى، انه قريب لجماهيره من كل أنحاء العالم”.وسيواجه يوفنتوس خصمه لاتسيو بمباراة كأس السوبر

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