حقوق الانسان نمارس الضغوط للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين

2019/12/21 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم السبت انها تمارس الضغوط على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين.وقالت المفوضية في بيان لها تلقته (المستقلة) انه “وبدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، بحث رئيس المفوضية عقيل الموسوي برفقة وفد من مجلس المفوضين، تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات”.وأوضح الموسوي […]

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