بالصور.. القبض على شخصين بحوزتهم ’’500’’ غرام من مادة الكريستال في البصرة

2019/12/21 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت (21 كانون الأول 2019)، القبض على متهمين وضبهم بحوزتهم (٥٠٠ غم) من مادة الكريستال وأدوات تعاطي المخدرات في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، تمكنت، من إلقاء القبض على شخصين، وضبط وبحوزتهم (٥٠٠ غم) من مادة الكريستال وأدوات تعاطي المخدرات".

وأضافت أن "هؤلاء المتهمون يقومون بالمتاجرة والتوزيع والترويج ضمن محافظة البصرة ومناطق قضاء القرنة".

وأكدت الشرطة إنها "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل"

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول 2019)، عقد اجتماعات مكثفة في قيادة عمليات المحافظة لنخب عشائرية مهمة لحل ازمة ناحية ابي صيدا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" نخب عشائرية مهمة في

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني، السبت (21 كانون الأول 2019)، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص جراء حادث مروري بالقرب من قضاء الشوملي التابع لمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا حتفهما، بينما اُصيب خمسة آخرين جراء حاد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت (21 كانون الأول 2019)، احباط عملية انغماسية لداعش، من قبل قوة من اللواء الثامن بالحشد الشعبي جنوب الموصل.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء الثامن بالحشد الشعبي تلقى معلو

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