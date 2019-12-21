خامنئي وأردوغان المتحاربان المتحالفان

2019/12/21 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي أمور عديدة توحد بين الخليفة (السني) رجب أردوغان والخليفة (الشيعي) علي خامنئي.وأمورٌ عديدة أخرى، أيضا، تفرق بينهما، وتجعلهما خصمين لدودين يسعى كل منهما إلى الفتك بعدوه، رغم أن...أكمل القراءة ←

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