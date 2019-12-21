2019/12/21 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن المباشرة بتطوير المحلتين ( 875 ضمن حي الشرطة والمحلة 861 ضمن منطقة الري ) والتي تعتبر من الإفرازات الحديثة ولم تشهد التطوير والاكساء سابقا أعمال التطوير ستكون متكاملة حيث ستتضمن فتح بوكس ترابي وفرش طبقتين من الحصى الخابط مع الحدل اضافة الى انشاء قالب جانبي مع تنفيذ مشبكات مياه الامطار وتعلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير محلتين سكنيتين جنوب العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير محلتين سكنيتين جنوب العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير محلتين سكنيتين جنوب العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).