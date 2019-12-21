إلقاء القبض على مروجين للمخدرات شرقي بغداد

2019/12/21 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط إلقاء القبض على مروجين اثنين للمخدرات شرقي بغداد.وقال البطاط في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “بتنسيق بين قطعات اللواء الثاني واللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بين منطقتي الوكر والترويج، وبعد ورود معلومات استخبارية، تم القبض على اثنين من المروجين للمخدرات […]

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