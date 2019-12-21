خلف يدعو لضبط سلمية التظاهرات من اجل دعم عمل الأمن في إجهاض الجرائم

2019/12/21 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الى ضبط سلمية التظاهرات لتسهيل عمل القوات الأمنية في اجهاض الجريمة.

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