توطين رواتب منتسبي الداخليَّة يقلل عمليات هدر الاموال

2019/12/21 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عددٌ من المختصين بالشأن الاقتصادي، أهمية شروع وزارة الداخلية بتوطين رواتب منتسبيها، باعتماد آليات الدفع الإلكتروني المتطورة التي تحدُّ من جميع حالات التلاعب التي ترافق دفع رواتب منتسبي الوزارة، كما تسهم في انسيابيَّة عالية في مسارات الأموال من دون تعقيد أو إرباك، كما توسع ثقافة الدفع الالكتروني داخل المجتمع.

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