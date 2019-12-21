رئيس اللجنة الامنية في ذي قار: متظاهرين احرقو منزلي ليلة امس واليوم هدموه

2019/12/21 | 13:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار المنحل، جبار الموسوي، اليوم السبت، إن متظاهرين أحرقوا منزله وهدموه.

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