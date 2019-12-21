قراءه قانونيه مقارنه.. عن جرائم الأباده الجماعيه كونها جريمه دوليه ضد الانسانيه ومدى مسؤولية الرئيس عن جرائم مروؤسيه..العراق نموذجا..؟

2019/12/21 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جلال الزبيدي (الحلقه الثانيه) من خلال استقراء قانون روما بمادته 27 والتي تؤكد على بالصفه الرسمية للرئيس الإداري( رئيس الحكومه) والنظام يطبق على الجميع دونما تمييز بين حاكم ومحكوم وعليه...أكمل القراءة ←

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