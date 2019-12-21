الميليشيات –لادين لها

2019/12/21 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مروان الحدقجي بدءا على الثوار اعادة توحيد صفوفهم واهدافهم ,,والاعتماد على النخب الاكاديمية المثقفة في خطاباتهم مع الدولة والحكومة والقوات الامنية ,,ومع الافراد الذين ما زالوا يقفون على التل,,مع الاسراع...أكمل القراءة ←

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