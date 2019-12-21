الرئيس العراقي يرفض لي الأذرع وفرض رئيس حكومة

2019/12/21 | 13:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أن الرئيس يرفض سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة “لي الأذرع”.جاء ذلك عقب الضغوط التي يتعرض لها صالح […]

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