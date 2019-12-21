تيار الحكمة ينفي توسطه في قضية الملا طلال

2019/12/21 | 13:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري، السبت عن حقيقة الانباء التي تحدثت عن محاولة تيار الحكمة، للتوسط مع رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن قضية النائب محمود ملا […]

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