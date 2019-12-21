شرطة ذي قار توجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن اغتيال الناشط علي العصمي

2019/12/21 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد شرطة ذي قار، العميد ريسان الابراهيمي، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن اغتيال الناشط علي العصمي.

وذكرت شرطة محافظة ذي قار، في بيان، أن قائد شرطة ذي قار أمر بتشكيل لجنة تحقيقه من ضباط الشرطة الأكفاء المختصين للتحقيق بمقتل الشاب علي محمد العصمي، مشيرة الى ان ذلك جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد بمقر المديرية حول مقتل الناشط المشار إليه سلفا على أيدي مجهولين.

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