انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية

2019/12/21 | 14:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد انطلقت اليوم السبت اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية.وكان من المقرر عقد المؤتمر الرابع للحزب عام 2013 لكنه تأجل مراراً بسبب الانقسامات وخصوصاً بعد وفاة زعيمه جلال طالباني.وشارك المئات من أعضاء الحزب في المؤتمر الرابع.ويستمر مؤتمر الحزب ثلاثة أيام يخصص أولها لتقرير اللجان بينما يتم ...

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