شرطة العراق تعلن تشكيل لجنة تحقيق بشأن مقتل ناشط مدني

2019/12/21 | 14:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار في العراق، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق بشأن حادثة اغتيال الناشط علي محمد مكطوف.وقالت القيادة، في بيان صحفي “إن قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق من ضباط الشرطة المختصين، للتحقيق بمقتل الشاب علي محمد مكطوف أمس الأول الجمعة ...

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