“بالفديو”.. وضع مزري في تربية ميسان مئات الرجال والنساء يحتشدون طلباً للتعيين

2019/12/21 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق احتشد المئات من الرجال والنساء، بحسب مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، امام تربية محافظة ميسان طلباً للتعيين.ولاقي الفديو ردود افعال سيئة انتقدت سوء التعامل مع المراجعين واهانتهم بهذا الشكل المزري.

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