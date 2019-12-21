2019/12/21 | 14:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن احتمالية غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، عن مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول عقب إجازة أعياد الميلاد.وسيحصل لاعبو برشلونة على إجازات أعياد الميلاد، عقب مباراة ألافيس، اليوم ولمدة أيام قليلة.ومن المقرر أن يعود اللاعبين في أسرع وقت ممكن، من أجل الاستعداد للديربي الكتالوني أمام إسبانيول يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكوك حول مشاركة ميسي وسواريز في الديربي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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