مقتل أمير بـ”داعش” واثنين من مرافقيه بضربة جوية قرب حمرين

2019/12/21 | 14:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، السبت، عن مقتل احد امراء تنظيم “ داعش” الإجرامي واثنين من مرافقيه قرب بحيرة حمرين.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن […]

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