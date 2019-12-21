البرلمان التركي يقر ميزانية 2020

2019/12/21 | 14:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، ميزانية الحكومة لعام 2020 وتشمل زيادة في الإنفاق الدفاعي وتتوقع عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار).

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء ان "البرلمان أقر ميزانية 2020 بموافقة 329 صوتا مقابل رفض 159، وتتضمن الميزانية أيضا زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم وتتوقع زيادة في الإيرادات وتشمل الميزانية زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش".

وفي 2019 توقعت الحكومة أن يكون العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة.



وقال وزير المالية براءة البيرق في تموز إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل من 3%على الرغم من تباطؤ الدخل.

ورفعت تركيا في أيلول توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 لنسبة طموح بلغت 5% وخفضت توقعاتها لنسبة التضخم إلى 8.5% مع اعتزام الحكومة التعافي سريعا من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.

وقال البيرق، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية وقتها إن الميزانية ستستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادي قائم على الإنتاج.

وقال أردوغان في رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار الميزانية إن الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد في عام 2023.

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