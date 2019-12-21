مصدر: وفد من البناء في كردستان لإقناع القادة الكرد بدعم ترشيح السهيل

2019/12/21 | 14:06 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةافاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بان وفداً من تحالف البناء سيتوجه الى اقليم كردستان لإقناع القادة الكرد بدعم ترشيح قصي السهيل لمنصب رئاسة الوزراء.وقال المصدر...

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