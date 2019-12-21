الزرفي يدعو صالح للدخول بتحدٍ واقعي وإعطاء الفرصة لمرشح مستقل

2019/12/21 | 14:06 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةدعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي، رئيس الجمهورية برهم صالح للدخول بتحدٍ واقعي وإعطاء الفرصة لمرشح مستقل لتنسم منصب رئاسة الوزراء خلفاً...

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