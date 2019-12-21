معتصمو العراق يصدرون بيانا عاجلا للطلبة

2019/12/21 | 14:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدر معتصمو العراق في ساحات التظاهر بيانا لطلبة العراق جاء فيه التالي :

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