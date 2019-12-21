القانونية النيابية تحسم الجدل بشأن اجتماع مرتقب للكتل يتعلق باختيار رئيس للوزراء

2019/12/21 | 14:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، انها لم تبلغ بوجود اجتماع مرتقب اليوم بشأن حسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء.واوضح عضو اللجنة حسين العقابي لـ "كلكامش برس"، ان" اللجنة لم تبلغ بشأن حضور او وجود اجتماع للكتل السياسية يتعلق بحسم اختيار رئيس الوزراء ".واضاف العقابي وهو نائب عن كتلة النهج الوطني، ان" الكتلة ايضا لم تبلغ بهذا الاجتماع، فيما استبعد ان يتم بالفعل عقد هكذا اجتماع بسبب عدم وجود تبليغ مسبق فضلا عن غياب الكرد الذين لم يحضروا الى بغداد".وكانت وسائل اعلامية نقلت اليوم عن مصادر لم تسمها وجود اجتماع مرتقب للكتل السياسية لحسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء ".

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