2019/12/21 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرين.. سجن اكثر من 2000 كوردي من قبل الجيش التركي والموالين له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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