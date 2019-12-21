2019/12/21 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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