الاتحادية تلقي القبض على مروجيّ مخدرات شرقي بغداد

2019/12/21 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، عن "القاء القبض على اثنين من مروجيّ المخدرات شرق العاصمة بغداد".





وقال قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر

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