2019/12/21 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اعلنت الفرقة الخامسة للجيش العراقي، عن نتائج العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم في ديالى، فيما بينت انه تم مداهمة و تفتيش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرقة الخامسة بالجيش العراقي تعلن لـ"العهد نيوز" نتائج عملية ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرقة الخامسة بالجيش العراقي تعلن لـ"العهد نيوز" نتائج عملية ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).