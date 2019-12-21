العطار: العراق بلد يمكن أن يوفر ملايين فرص العمل للعاطلين لكن بشرط ؟

2019/12/21 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الخبير الاقتصادي غدير العطار، السبت، الى ضرورة تفعيل جميع القطاعات الانتاجية في العراق لتوفير فرصة عمل للعاطلين.

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