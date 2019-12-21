ائتلاف النصر: لن نصوت على اي قانون انتخابي لا يرضي الشعب والمرجعية

2019/12/21 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر، هدى سجاد، السبت (21 كانون الأول 2019)، إن كتلتها لن تصوت على أي قانو...





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