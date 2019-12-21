رهانات المرجعية للتغيير

2019/12/21 | 14:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عبد الجبار الشبوط لم يعد يغيب عن ذهن ونظر المراقب الموضوعي الدقيق ان المرجعية الدينية تتبنى بوضوح وقوة الدعوة الى التغيير السياسي واعادة هيكلة الدولة على اساس المبدأ الدستوري […]

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