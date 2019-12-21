2019/12/21 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت لجنة التربية النيابية، السبت , بدعوة المرجعية الدينية العليا بشأن عودة الطلبة إلى مدارسهم واستئناف الدوام الرسمي, داعية أولياء الطلبة إلى التزام بدعوة المرجعية.وقالت عضو اللجنة زينب الخزرجي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “دعوة المرجعية العليا الطلبة إلى الالتزام بالدوام الرسمي دليل على حرصها ان تستمر الحياة بشكل طبيعي وان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية تدعو إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية وعودة الطلبة للمدارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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