الكشف عن رسالة بارتوميو للإتحاد الإسباني

2019/12/21 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الرسالة التي وجهها جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إلى لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، للإحتجاج على تصرف حكم مباراة برشلونة مع ريال سوسيداد الذي رفض إستخدام تقنية الفيديو في كرة كان عليها شكوك كبيرة.

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